Den bedste/værste måde at blive dumpet

Det er aldrig fedt at blive dumpet, men det er heller ikke specielt morsomt at være den der skal dumpe. Der kræver mod at se sin kæreste i øjnene og overbringe nyheden vel vidende, at han eller hun højst sandsynligt ikke bryder sig det mindste om det, du har at sige. Der er dog nogle metoder, der er mere acceptable end andre, når det handler om at afslutte et forhold. Her får du de allerværste og den eneste rigtige:





Det er dårlig stil at:



1. Dumpe en person via sms.



2. At råbe et andet navn, når I hygger i sengen, blot for at slippe af med din partner i en fart.



3. Skrive et følelsesladet afskedsbrev og forsvinde for aldrig at se dig tilbage.



4. Skifte låsen ud og screene dine opkald.



5. Skrive en slå-op-besked på en Post it om morgenen og derefter forlade kæresten der stadig ligger og sover sødt.



6. Lægge en besked på din kærestes telefonsvarer, hvor du fortæller, at du har fundet en anden.



7. Lade din kæreste tro, at I muligvis finder sammen igen, hvis du ikke har intentioner om det. Det sårer mere end det gavner, idet det giver din partner falsk håb.



8. Bruge den obligatoriske "Der er ikke dig, det er mig"-tale. Den er simpelthen forældet og alle ved, at det bare er et forsøg på at være 'The Good Cop', selvom du i virkeligheden er en rigtig røv.



9. Lave en scene til en fest eller familiebegivenhed, hvor afslutningen er, at du råber til din partner, at størrelsen faktisk betyder alt.



10. Lade din bedste ven overbringe budskabet. Du går ikke i 4. klasse længere, vel!





Det er meget bedre at:



1. Tage den ubehagelige snak på en civiliseret måde i fred og ro. Svar ærligt på alle de spørgsmål der måtte komme fra din kærestes side. Afslut forholdet på en god og ordentlig måde, så i kan se hinanden i øjnene i fremtiden.