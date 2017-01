Et stort antal danskere påbegynder det nye år med et par ambitiøse nytårsforsætter. Vi overbeviser os selv om, at vi kan forbedre vores tilværelse gevaldigt ved lige at smide et par kilo, kvitte cigaretterne eller drikke mindre alkohol. Dog er det de færreste, der formår at holde deres forsætter i længden.



I sig selv er et nytårsforsæt en god ting, da det betyder, at vi tager vores tilværelse op til overvejelse. Vi tænker over hvad vi gerne vil gøre anderledes, og udarbejder en plan for hvordan vi vil nå vores mål.



Hvis du følger nedenstående råd, har du en god chance for at være blandt dem, der når deres mål:



Lad være med at stille umulige krav til dig selv

Dine mål skal være realistiske ellers mister du lynhurtigt interessen og giver op med den eneste følge, at du får et hak i selvfølelsen.



Vær motiveret

Du skal for eksempel ikke holde op med at ryge, med mindre motivationen er der fra dig selv- ikke kun dine nærmeste. Trap i stedet ned lidt af gangen og tag hensyn til omgivelserne.



Lad være med at give op hvis du falder for fristelsen

Ét stykke chokolade gør ikke den store skade, men det gør det anden og tredje. Nyd det ene stykke chokolade og fortsæt derefter som planlagt.



Rom blev ikke bygget på én dag

Vær lidt tålmodig, så skal du nok nå dine mål.