Klokken slår tolv, champagnen flyder og folk kysser og krammer. Det er blevet tid til at få kransekagen på bordet. Hvorfor ikke glæde familie og venner med en lækker hjemmelavet kransekage i år.



Her har du en god opskrift, som med garanti vil få dine gæsters tænder til at løbe i vand:





Ingredienser:



Dej

500 g rå marcipanmasse

100 g sukker

2 pasteuriserede æggehvider



Glasur

1 pasteuriseret æggehvide

150 g florsukker

½ tsk hvidvinseddike





Fremgangsmåde:



Marcipanmassen æltes godt sammen med sukker og æggehvider. Tril dejen i stænger og klem dem spidse på midten. Kransekagedejen skæres enten i små stykker eller formes i runde ringe i forskellige størrelser, der sættes oven på hinanden. Bages ved 250 grader i 6-7 minutter.



Sigtet florsukker, æggehvide og eddike røres sammen til glasuren er tyk. Hæld den derefter i et papirkræmmerhus og pynt den afkølede kransekage med tynde striber glasur.