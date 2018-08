Foto: Dreamstime

Ingredienser:

4 gulerødder

100 g bambusskud

250 g kinakål

100 g sukkerærter

1 dl bønnespirer

4 spsk østerssauce

vindruekerneolie

sesamolie



Fremgangsmåde:

Skræl gulerødderne og skær dem i tynde skrå skiver. Bambusskudne skæres i små stave og kinakålen i strimler på ca. 3 cm.



Opvarm en wok over kraftig varme og tilsæt 3 spsk vindruekerneolie. Lynsteg gulerødder og kinakål 1 minut. Tilsæt bambusskud, sukkerærter og bønnespirer, som vendes jævnligt. Efter 2 minutter røres østerssaucen i. Svits grøntsagerne endnu et minut. Tag retten fra varmen. Drys med et par dråber sesamolie inden servering.



De lynstegte grøntsager serveres sammen med dampende varme jasminris.