Skånsom barbering

Barbering kan være en hård omgang for huden. Men der er råd at hente, hvis du vil behandle din hud med omsorg.



Brug en ansigtsskrub inden barbering. Det løfter skægstubbene og giver en tættere barbering. Samtidig skiller en ansigtsskrub dig af med døde hudceller og efterlader huden blød og glat.



Slut barberingen af med en god ansigtscreme, der sørger for fugt og pleje.



Du skal dog være opmærksom på at ansigtsskrub skal bruges med forsigtighed af personer der lider af uren hud, idet exfolieringen kan irriterer huden yderligere.