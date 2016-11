Hold gang i romancen

Det kan være svært at holde gang i romantikken når forelskelsen er dalet, pjalterne slået sammen og børnene kommet til verden. Men følger i nedenstående fem tips, bliver det lettere at fastholde lidenskaben i hverdagen:



Styr uden om rutinerne

Rutiner kan være dræbende for ethvert forhold. Forsøg at styre udenom ved at arrangere ting i hverdagen, der ikke indeholder vasketøj, en sofa eller tv-kiggeri. Bliv ved med at arrangere dates med hinanden, også selv om jeres forhold ikke er nyt. Kør en tur i skoven, tag i biffen eller på en god restaurant, hvor i kan nyde en god middag, noget rødvin og hinandens selskab.



Levende lys

Sluk for tv'et, radioen, computeren og mobiltelefonen en gang imellem. Nyd hinandens selskab i stearinlysets skær. Snak med hinanden og vær til stede for hinanden.



Spænding i hverdagen

Gør en sædvanlig aftale mere spændende. Har du arrangeret en date for dig og din kæreste, så prøv følgende: Send ham sms'er i løbet af ugen med små hints om hvor daten skal foregå, og hvad han har i vente på selve dagen. Forventningens glæde gør jeres aftale mere speciel.



Lad jobbet ligge

Jobsnak er tabu, når i spiser middag sammen. Snak hellere om ferier, venner, film eller andet som i har en fælles interesse for.



Beslaglæg sportssektionen

Vil din kæreste have fingrene i avisens jobsektion, skal han først love at indfri dine ønsker om kys, kram og putning om aftenen.



Ifølge eksperterne er det absolut vigtigste i et forhold, at give hinanden små romantiske signaler i hverdagen!