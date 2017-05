Myter omkring slankekure

Vi har alle sammen hørt dem - og desværre også troet på nogle af dem. Men nu er det tid til at afblæse myterne omkring slankekure.



Myte 1: Hvis du skærer drastisk ned på kalorierne, taber du dig hurtigere!

Forkert… Hvis du skærer drastisk ned på mængden af mad og kalorier, går din forbrænding ned på et meget lille blus, og du opnår den stik modsatte virkning end du havde til hensigt. Din krop tror, at du sulter og dit stofskifte vil automatisk blive så lavt, at du ikke taber dig specielt meget. Det er en forsvarsmekanisme i kroppen der sætter ind og prøver at redde dig fra en ”livstruende” situation.



Myte 2: Jo strengere diæt, jo bedre resultater!Forkert… Jo hårdere din diæt er, jo sværere får du ved at holde dem. Hvis du udelukker mange af de madvarer, du er vant til at spise, vil du hurtigt blive træt af din nye ensformige kost. Det vil føles deprimerende at spise det samme dag ind og dag ud og du vil højst sandsynligt blive så træt af det, at du dropper kuren.



Myte 3: Jeg må ikke spise noget sødt under min slankekur!

Forkert… Ved at give dig selv lov til at snuppe et stykke chokolade i ny og næ, vil du holde motivationen oppe og have større sandsynlighed for at fortsætte den gode stil. Men husk - alt med måde. Det er vigtigt, at du er i stand til at følge slankekuren igen bagefter.



Myte 4: Hvis jeg spiser sent om aftenen, sætter det sig på sidebenene!

Rigtigt og forkert… Det kommer helt an på hvad du spiser. Hvis du indtager fed mad i løbet af dagen sætter det sig på sidebenene, lige så vel som hvis du spiser det om aftenen. Du forbrænder dog mere i løbet af dagen end om aftenen. Spiser du sundt mad, kan du sagtens spise om aftenen.



Myte 5: Jeg skal holde mig fra mellemmåltider, når jeg er på slankekur!

Forkert… Ved at spise små sunde måltider flere gange dagligt holder du forbrændingen i gang og blodsukkeret stabilt. Samtidig når du aldrig at blive så sulten, at du overspiser ved dit næste måltid.



Myte 6: Fedt er roden til alt ondt!

Forkert… Vi skal have fedt for at overleve, så lad være med at skære fedtet fuldstændig væk fra din kost. Fedt fra nødder, avokado og fisk er det såkaldte gode fedt som kroppen behøver for at fungere optimalt. Er man i tvivl om hvorvidt fedtet i forskellige madvarer er godt eller skidt for kroppen, kan man følge denne simple hovedregel: Alt hvad der stivner når det kommer i køleskab er skidt, alt hvad der forbliver flydende indeholder det gode fedt.



Myte 7: Jeg taber mig, hvis bare jeg springer et par måltider over!

Forkert… Faktisk risikerer du at tage på, hvis springer måltider over. Dit stofskifte daler og du forbrænder mindre, når ikke kroppen får mad/brandstof nok.



Myte 8: Mælkeprodukter er forbudte under en slankekur!

Forkert… Vi har brug for kalcium også når vi er på slankekur, ellers går kuren ud over vores knogler. Dersuden finder der et hav af fedtfattige mejeriprodukter på markedet, som er et udmærket alternativ til de fedtholdige produkter.



Myte 9: Viljestyrke er vejen frem!

Rigtigt og forkert… Viljestyrke har stor betydning for, hvordan vi reagere på lysten efter søde sager. Men der er også meget andet der påvirker vores vægt - generne, kulturen, de hjemlige rammer, aktivitetsniveauet og sygdom. Den gode nyhed er dog, at sund kost og motion giver dig mere energi og forøger dine chancer for at modstå fristelserne.



Myte 10: Vand slanker!

Rigtigt og forkert… Vand i sig selv slanker ikke, men det mætter og får dig dermed til at spise mindre. Skifter man sodavand og juice ud med vand, indtager man naturligvis færre kalorier, hvilket fører til vægttab.