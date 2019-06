Sov godt med rødvin

Vores naturlige døgnrytme reguleres normalt ved at hjernen udskiller det beroligende stof melatonin, når det er sengetid. Stoffet produceres naturlig i hjernen, men en italiensk undersøgelse viser, at et glas rødvin eller to sætter yderligere gang i produktionen.



Det italienske universitet, Università degli studi di Milano, er kommet frem til at alkoholrelateret træthed kan skyldes melatoninen. Det er druerne i rødvin, der indeholder det høje niveau af søvn-stoffet. Det gælder specielt druer som Merlot, Nebbolo, carbernet Sauvignon, Sanggiovese og Croatina.



Forskerne påpeger dog, at det ikke er fordelagtigt at drikke rødvin som sovemedicin, idet alkoholen forstyrrer vores REM-søvn, hvilket får os til at føle os uoplagte dagen derpå.



Melatonin kan i visse lande som eksempelvis USA købes som kosttilskud i lokale supermarkeder. Herhjemme kan det ikke købes lovligt, men skal derimod udleveres som lægemiddel efter ansøgning.