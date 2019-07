Hjemmelavet iste

Foto: Dreamstime

Hvorfor betale i dyre domme for iste på flaske, når man kan lave det selv – let og lækkert!



(4 personer)



Ingredienser:

1 liter stærk solbærte, skovbærte, eksotisk frugt te eller lign.

½ dl sukker

1 citron

knust is



Fremgangsmåde:

Lav en liter te og lad den køle helt af. Tilsæt sukker og citron skåret i skiver. Lad drikken stå og trække i køleskabet i et par timer.



Inden servering fyldes glassene med knust is og teen hældes over.