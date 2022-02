Pirogger med skinke

Foto: Dreamstime

Fyldte pirogger... let og lækkert!



Ingredienser



Dej:

½ pk gær

2½ dl vand

1 spsk rapsolie

1 tsk groft salt

2 dl grahamsmel

5 dl pizzamel



Tomatsauce:

1 dåse hakkede tomater

1 løg

1 fed hvidløg

1 tsk groft salt

½ tsk sukker

1 spsk oregano

1 spsk basilikum



Fyld:

175 g skinkestrimler

75 g revet ost



Fremgangsmåde:

Rør gæren ud i det lune vand. Tilsæt olie, salt og grahamsmel. Ælt pizzamelet i lidt efter lidt til dejen er smidig. Stil dejen til hævning et lunt sted i 30-40 minutter.



Kom tomater, finthakket løg, knust hvidløg og krydderier i en gryde. Kog saucen ved jævn varme i ca. 20 minutter, så overskydende væde fordamper.



Del dejen i 12 lige store stykker og rul hver en dejklump ud i en cirkel. Læg dejpladerne på en bageplade dækket med bagepapir. Kom en lille klat sauce, revet skinke og lidt ost i midten af hver dejcirkel. Undgå at ramme kanten. Luk dejen om fyldet, så de bliver halvmåneformede. Tryk kanten sammen med en gaffel og pensl piroggerne med vand.



Bag piroggerne ved 200 grader i ca. 15 minutter.