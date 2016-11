Buenos Aires

Argentinas hovedstad Buenos Aires er en moderne og sofistikeret by med brede boulevarder og skyskrabere. Byen har sit charmerende latinske præg i kraft af det summende caféliv og tangokulturen.



Buenos Aires er også mode og shopping, og det bedste sted at starte er gågaden Florida. Denne gade er fyldt med mennesker alle døgnets timer, og dør aldrig hen. Byens anden gågade, Lavalle, som krydser Florida, og Avenida Santa Fe er også vigtigte shoppingområder. Især har Lavalle mange biografer, billige restauranter og tilbudsbutikker.



Byen byder desuden på mange historiske oplevelser. Ved den ene ende af Plaza de Mayo ligger præsidentpaladset, Casa Rosada eller "Det lyserøde hus". I den anden ende af plaza’en findes en af Buenos Aires få bygninger fra kolonitiden, Cabildo’en eller rådhuset, som i dag er et museum. Ved siden ligger Katedralen, hvor befrieren general San Martin ligger begravet.

Midt på Avenida de Mayo, krydser den berømte Avenida 9 de Julio, der er verdens bredeste boulevard, her rager Obelisco op i luften. Ved Avenida 9 de Julio ligger Teatro Colon, det tredje største operahus i verden.



Ligesom cafélivet er tangokulturen også vigtig for argentinerne, så når du skal ud i nattelivet bør aftenen tilbringes på de mange barer, hvor der danses salsa og tango. Argentinerne er meget glade for at tale med andre og feste, så du kan risikere, at du bliver budt op til en gang argentinsk tango på en af byens mange barer.



Skrevet af MF Artikel muligheder Udskriv E-mail Gem Tilføj til Facebook Rejsefeber.dk MyTravel Tango Andre artikler under Storbyferie Helsinki

Besøg byen der er grøn og frisk om sommeren, og smuk, sneklædt om vinteren... Læs mere Prag

Prag er en storby i rivende fremdrift. Byen bliver mere og mere moderne som dagene går... Læs mere ZoomRooms MyTravel Tango Rejsefeber.dk