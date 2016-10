Alle mennesker har en fortid

Foto: Dreamstime

Fra singleliv til tosomhed - hvad har du med i bagagen?



Jo ældre vi bliver, jo større er sandsynligheden for, at vi selv eller vores nye partner har en del bagage med os. Måske følger der et barn med i købet eller måske har din kæreste gjort ting til stor fortrydelse senere hen i livet. Men en ting er sikkert, der vil altid være en eller anden ex-kæreste der spøger. Hvordan tackler man situationen som den nye kæreste?



Børn

Drømmen om at lege mor, far og børn går en lille smule i opløsning, når det viser sig, at din nye kæreste har et barn. Ikke fordi ungen ikke er super skøn, men fordi det betyder, at din partner allerede har oplevet alle de følelser, der er forbundet med at blive forældre. Hvis i senere hen skal have et barn sammen, vil det kun være første gang for dig ikke for din partner. Illusionen om alt det i skulle opleve sammen for første gang er brast. Det betyder dog ikke, at oplevelsen ikke er fantastisk. Denne gang er det jo jer to, der skal have oplevelsen sammen.



Hvis du møder en potentiel kæreste, der har et barn, må du gøre op med dig selv, om du vil springe ud i det eller ej. Vælger du at gøre det, skal du gøre det helhjertet. Ellers er du ikke fair overfor dig selv, din partner eller barnet. Husk på, at det ikke er barnets skyld, at situationen er som den er! Hvis det er muligt, så vent med at møde barnet indtil du føler dig sikker på forholdet og føler dig klar. Snak med din kæreste om hvordan din rolle skal være overfor barnet. Må du sige fra, hvis du mener, at barnet gør noget forkert. Hvor går din egen og din kærestes grænser?



Når der er et barn inde i billedet, er der naturligvis også en ex-kæreste, der stadig lurer i kulissen. Det er ikke altid rart at vide, at din kæreste stadig har kontakt med sin ex, men har man et barn sammen, kan det ikke være anderledes. Der leder os videre til næste punkt: Ex-kærester



Ex-kærester

Har din nye kæreste et barn med sin ex, må du bare acceptere, at de stadig snakker sammen og ses i ny og næ. Det kan ikke være anderledes. Mind dig selv om at det er jer to, der er sammen nu! Skaber ex’en problemer for dig og din kæreste, må i tage en alvorlig snak om det og finde frem til en løsning på problemet, som i begge to kan leve med.



Selv om din nye kæreste ikke har nogen børn, vil der alligevel være en eller flere ex-kærester, der spøger fra fortiden. En person, der har været en del af din partners liv med alt hvad det indebærer af intime snakke, grineture, skænderier og alt det andet. Eftersom man ikke kan skrue tiden tilbage, er der ikke rigtig noget at gøre ved det.



Selv om man udmærket godt selv ved, at det ikke kun er ens kæreste men også en selv, der har været sammen med andre, er det aldrig rart at blive konfronteret med sin partners ex. Måske bliver i inviteret til en fest, hvor ex’en også er inviteret, eller også møder i vedkommende i bussen eller i Netto. Du vil uden tvivl mærke et lille stik i hjertet af jalousi over alt det de har haft sammen, men lad være med at lade fantasierne løbe løbsk. Det er jer, der er sammen nu og jer der har en fremtid sammen. Husk på, at der er en grund til, at de ikke er sammen længere!



Utroskab

Hvad var grunden til at din nye kæreste og ex’en gik fra hinanden? Hvis utroskab er årsagen, er det en god idé at tage en snak med din kæreste, hvor du gør klart, hvordan din holdning er til den slags – og det er hvad enten det var din kæreste eller ex’en, der faldt for fristelsen.



Hvis din kæreste tidligere har haft svært ved at holde sig på måtten, må du gøre op med dig selv om tilliden er stor nok til at lade forholdet fortsætte. Folk kan forandre sig, men ikke alle gør det. Hvis du vælger at stole på din partner, må du sommetider lade tvivlen komme ham/hende til gode! Lad være med at opføre dig som en jaloux tosse, der er stukket af fra den lukkede. Der er ikke noget værre end en jaloux kæreste, der ringer en gang i timen for at få af vide hvor man er, hvem man er der med og hvornår man kommer hjem. Hvis det er stilen, er forholdet dømt til at mislykkedes.