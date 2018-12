Stockholm

Stockholm byder på rigtig mange oplevelser, og der er derfor ingen grund til at overse byen. Stockholm er både ren og velholdt, har en betagende historie og byder på adskillige og vidt forskellige seværdigheder, der alle gør byen velegnet som storbyferie.



Seværdigheder

Stockholm er en hyggelig by med det meget velbevarede middelaldercentrum Gamla Stan, kongeslottet og nationalklenodiet Vasaskibet.



Vil du gerne se Stockholm ovenfra, så besøg det 150 meter høje tv-tårn. Fra toppen kan man nyde panorama-udsigten over byen. Du kan samtidig sætte dig i restauranten på toppen og nyde både mad og udsigt.

Hvis du gerne vil lidt væk fra storbyen, så er det oplagt at tage på en skærgårdstur. Skærgården består af cirka 24.000 små øer, og der er flere bådture, hvor du får mulighed for at se den stockholmske skærgård helt tæt på. En rigtig hyggelig og flot tur.



Kunst kan ikke kun opleves på museer. Stockholms undergrundsstationer er alle dekoreret med moderne kunst. Prøv Västra Skogen station, hvor du kan se en næsten 20 meter høj menneskefigur af terrazzo.



Shopping

Stockholm har mange gode butikker og Visa-kortet kan hurtigt komme til at gløde. Til gengæld gør den gode kurs stadig, at svensk shopping er særdeles fordelagtig.



Mad og drikke

Stockholm byder på et væld af gode spisesteder, men hvis du virkelig skal forkæles så bestil bord på Edsbacka Krog. Det er den eneste restaurant i Stockholm med to Michelin-stjerner. Det er meget dyrt, men alle pengene værd.

Er du mere til fisk? I så fald skulle Vedholms Fiskerestaurant være en af Sveriges bedste fiskerestauranter.



Nattelivet

Er du til fest og farver, så er Stockholm det rette sted. Der er masser af barer og klubber med alt fra privatfest lignende diskoteker til latinske natklubber, hvor du kan ryste hofterne natten lang.



Alt i alt en fascinerende storby, der kun kan give gode oplevelser.





