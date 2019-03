Bruxelles

Bruxelles er EUs hovedstad, men derudover er det en hyggelig by med i alt 19 kommuner, som alle har sin egen karakter og sit eget liv.



Seværdigheder

Bruxelles kaldes for EUs hovedstad, idet mange af EU-institutionerne ligger her. I byen ligger desuden NATOs hovedkvarter. Men Bruxelles byder ikke kun på politik, for byen råder over 90 museer med alt fra gammel kunst til tegneserier og fra chokolade til øl.

Hvis man ikke er til kunst og historie, kan man i Planète Chocolat se, hvordan man fremstiller chokolade, og i bryggeriet Cantillon, hvordan man brygger øllet 'Geuze'.

Derudover er der rig mulighed for at tage ind og se en opera, ballet eller koncert. Du kan også besøge en af Bruxelles' mange jazzcaféer.



Shopping

Shopping-mulighederne er mange i Bruxelles, uansat om du er til luksusbutikker, modeforretninger eller stormagasiner.

Byens absolutte "in" shopping-steder finder man på Antoine Dansaert straat, Sint-Goriksplein, Léon Lepage straat og Kartuizersstraat. Området er i løbet af de seneste par år blevet meget eftertragtet blandt unge og trendbevidste. Her finder man byens mest trendy butikker med designertøj og tilbehør af belgiske designere bl.a. Martin Margiela, Christophe Coppens og Christa Reniers.

Hvis du ikke er typen, der gider at gå i butikker, så prøv i stedet et af de mange markeder. Her kan du finde alt lige fra krydderier til antikviteter.



Mad og drikke

Bruxelles er kendt over hele verden for sin gastronomi. Her kan man spise rigtig lækker belgisk mad, men de forskellige nationaliteter bidrager også til, at der er et stort udvalg af forskellige etniske retter.



Nattelivet

Der findes rigtig mange caféer, musikbarer og diskoteker, så der er bestemt ikke lagt op til en kedelig aften i Bruxelles. Er du til øl så prøv nogle af de typiske belgiske caféer, her kan du nyde nogle af Belgiens over 500 ølsorter.



Skrevet af IN Artikel muligheder Udskriv E-mail Gem Tilføj til Facebook Spies Rejsefeber.dk Andre artikler under Storbyferie Berlin

Berlin byder på alt lige fra historiske seværdigheder og kunstmuseer i verdensklasse til masser af shopping... Læs mere Helsinki

Besøg byen der er grøn og frisk om sommeren, og smuk, sneklædt om vinteren... Læs mere ZoomRooms Rejsefeber.dk Spies