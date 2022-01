Oksekødssuppe

Foto: Dreamstime

Nærende suppe med gode proteiner!



Ingredienser:

2 store løg

Lidt rapsolie

400 g magert okse eller kalvekød

Grøntsagsfond (’Touch of Taste’ kan købes i dagligvareforretninger)

En håndfuld blandede svampe

6-8 aspargeskartofler

4 dl frosne majs

En stor buket bredbladet persille



Fremgangsmåde:

Kødet koges i let saltet vand til det er mørt. Løgene skæres i tern og kommes i en varm gryde med lidt olie og simrer et par minutter. Tilsæt vand og fond. Kødet kommes i suppen efterfulgt af majsene. Svampene tilsættes og suppen varmes godt igennem.



Kartoflerne koges og pilles og lægges i suppen sammen med bredbladet persille lige inden servering.



Server evt. et par skiver groft brød til suppen.