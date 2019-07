Banan/jordbær smoothie

Foto: Dreamstime

1 banan

ca. 15 frosne jordbær

3 dl. naturel yoghurt eller mælk

1 tsk. sukker



Fremangsmåde



Put alle ingredienserne i din blender. Blend indtil konsistensen er, som du bedst kan lide den. Hæld den lækre smoothie i et longdrink glas. Pynt med et jordbær på kanten og servér den for dine gæster!