Athen er hovedstaden i Grækenland og er landets største by. Byen er oplagt at tage til, hvis man ønsker en storbyferie med talrige oplevelser. Du kan se og opleve alt lige fra gamle, historiske seværdigheder til en pulserende storby.



Antik og modernitet i én og samme by

Antikkens Grækenland har virkelig sat sit spor i bybilledet, og du kan ikke undgå at se de vidunderlige seværdigheder fra antikken. Er du ikke til gamle ruiner, er der også råd for det. Her er nemlig rigtig gode shopping- og udflugtsmuligheder til de omkringliggende øer, som bestemt er et besøg værd.



Det græske køkken

Det græske køkken er ikke noget stort køkken. Men bare rolig, du skal nok komme til at smage adskillige kulinariske retter, for dem er der mange af! Forhør dig eventuelt rundt omkring om gode spisesteder og vær ikke bange for at kaste dig ud i de græske specialiteter. Spis på tavernerne og følg med i bylivet, mens du dypper dit brød i den velsmagende tzatziki.



Rejsetid

Athen kan selvfølgelig besøges året rundt. Men det kan anbefales at besøge byen om foråret eller efteråret, hvor temperaturen er knap så høj som om sommeren, hvor der ofte er stegende hedt.



Kombinationsrejse

Det er oplagt at kombinere en tur til Athen med andre græske rejsemål. På den måde får du oplevet flere sider af Grækenland.