Mad der sætter gang i lysterne

Hvad skal du putte i munden, for at komme i den rette stemning?



Chokolade

Der er en god grund til at chokolade er så vanedannende, som det er. Forskning viser nemlig, at chokolade indeholder et stof der gør, at vi føler velvære. Det er dog ikke bevist, at chokolade har en direkte sammenhæng med vores lyst. Det har imidlertid længe været vist, at regnskovens indianere drak stærk og bitter kakao for at styrke deres libido.



Avokado

Aztekerne i Centralamerika kalder den grønne frugt for testikel på grund af den sjove form, og fordi de hænger i par på advokadotræet. Og det er netop formen, der siges, at lede tankerne hen på lagengymnastik.



Honning

I det gamle Persien drak nygifte øl brygget på honning i en hel måned efter brylluppet for at sikre ægteskabet en god og lystig start. Rygtet siger, at denne måned blev kaldt honningmåneden, og at englænderne tog ordet til sig. Det har siden udviklet sig til det, vi i dag kender som Honeymoon.