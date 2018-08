Gå dig slank

Det første du taber ved at gå på slankekur, er dit humør. Derfor er slankekure ikke altid den bedste løsning, hvis du ønsker at tabe dig. Det er en ændring i din levevis derimod! Og det er faktisk ikke så svært at indføre små ændringer i hverdagen, der på lang sigt betyder en forbedret livskvalitet og færre deller på sidebenene.



Ifølge den svenske slankeekspert og forfatter Katarina Woxnerud gør daglige gåture underværker for din figur. Og da en gåtur ikke føles som træning på samme måde som en tur i motionscentret, vil det være lettere for dig at integrere gåturen i din hverdag.



Sådan får du mest ud af dine gåture:



1. Vent to timer efter du har spist med at gå en rask gåtur. Her er blodsukkeret mere stabilt og på et lavere niveau, og kroppen forbrænder derfor både sukker og fedt på dette tidspunkt.

2. Ved en 30 minutters rask gåtur forbrænder du ca. 150 kalorier. Der er det samme som når du løber i et kvarter eller svømmer i 20 minutter. Går du en tur bare tre gange om ugen, har du pludselig forbrændt 450 kalorier mere end du plejer. Husk at det er helheden, der skaber resultaterne.



3. Du kan mindske konsekvenserne af et fedt måltid ved at gå en tur af en times varighed umiddelbart inden måltidet. Gåturen gør, at mængden af fedtstoffer i blodet formindskes.



4. Ved stavgang øger du forbrændingen med 20-30 procent. Samtidig mindsker du belastningen i dine led.



5. Hvis du går 10.000 skridt som supplement til dine tre ugentlige gåture (tag f.eks trappen i stedet for elevatoren), taber du dig let 2-3 kilo om måneden. Supplerer du med en sund kost, smider du op til 4-5 kilo.



Ud over at tabe dig, vil gåturene også betyde, at du får frisk luft og mere energi i hverdagen. Så kom op af sofaen og ud i naturen!