London Tag med sightseeing bus rundt i London

Ikke langt fra Danmark ligger en af verdens førende storbyer, London. Byen byder på et væld af oplevelser lige fra teater og musicals til den engelske pubkultur.



Shopping

London er simpelthen stedet, hvis man elsker shopping. Her finder du alt lige fra store varehuse til eksklusive butikker, hvor man kan gøre mange gode køb. Du kan shoppe modens sidste nye påhit eller besøge loppemarkeder, hvor du kan finde nips og andre ting til dig og dit hjem.



Musicals

Efter en dag med seværdigheder kan det være rart at læne sig tilbage og blive underholdt. London er uden tvivl en storby, hvor musicals, teater og underholdning er i centrum, og det er bestemt anbefalelsesværdigt at tage ind og se en musical. Der er et stort udbud, hvad enten du vil se en af klassikerne eller den nyeste musical, forestilling eller komedie.



Tip: Det kan være en god ide at bestille teaterbilletten hjemmefra. Spørg eventuelt din rejsearrangør til råds.



Mad og drikke

Bare rolig den står ikke kun på ’fish and chips’ i London. Her finder du nemlig et væld af restauranter med mad fra hele verden. Der er noget for enhver smag og gane. Det er bare om at gå på opdagelse og kaste sig ud i de lækre gastronomiske retter.



Det er en god ide at forberede rejsen hjemmefra. Find ud af hvilke seværdigheder du bare må se, og planlæg derefter. Der skal selvfølgelig også være tid til spontane øjeblikke, shoppingture og cafe besøg.



Hele London kan umuligt opleves på en uge, men kræver mere tid eller flere besøg. Men fortvivl ej, London ligger kun et stenkast herfra!



Skrevet af IN Artikel muligheder Udskriv E-mail Gem Tilføj til Facebook Rejsefeber.dk MyTravel Tango Andre artikler under Storbyferie Stockholm

Stockholm er et overset rejsemål, men det er der ingen grund til.... Læs mere Dublin

Dublin har alt lige fra stemningsfyldte pubber og historiske museer til en skøn natur... Læs mere ZoomRooms MyTravel Tango Rejsefeber.dk