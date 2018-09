Mænd og negle

En rigtig mand bruger neglebørste og håndcreme!



Kvinders negle må gerne være lange og lakeret, men det må mænds bestemt ikke.



Her følger et par tips til de mænd, der gerne vil have pæne negle, uden at bruge neglelak og fil.



Mænd skal ikke have lange negle med sort snavs under, og for at undgå dette er det en god ide at bruge en neglebørste, hver gang du vasker hænder.



Hold i øvrigt altid dine negle helt kortklippede.



Derudover kan du med fordel, inden du går i seng, smøre hænderne ind i en god håndcreme.



På den måde slipper du for hænder, der føles som sandpapir. Der er nemlig ingen kvinder, som ønsker at blive rørt af en tør og ru hånd!