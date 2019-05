Foto: Dreamstime

Nem opskrift på lækre gulerodsflute.



Ingredienser:



2 dl lunken vand

1 spsk. olie

30 gram gær

1 tsk. salt

cirka 6 dl hvedemel

3 revne gulerødder

1 æg til pensling



Fremgangsmåde:



Start med at blande olie og vand sammen i en stor skål. Rør herefter gæren i. Tilsæt salt, de revne gulerødder og 2/3 af melet. Resten af melet tilsættes løbende, mens der røres godt rundt i dejen.



Ælt dejen godt igennem og sæt den til hævning i 30 minutter. Ælt nu dejen igen og form to flutes, som derefter lægges på en bageplade med bagepapir. Herefter skal flutene efterhæve i yderligere tyve minutter.



Pensl med æg og bag de to flutes midt i ovnen på 200 grader i cirka 13 minutter.



Server for eksempel flutene som tilbehør til en tærte eller en lækker hjemmelavet suppe.