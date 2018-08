Alternativ til almindelig kaffe

Det er ikke alle, der kan lide den klassiske, sorte kop kaffe. Foto: Dreamstime

Hvis du ikke er vild med sort, stærk kaffe. Så giver vi dig her på ZoomMagazine.dk nogle tips til, hvordan du kan gøre den stærke kaffe mere indbydende.



Kaffe Baileys



Ingredienser:

4 cl Baileys

En enkelt espresso kaffe

Pisket mælk

Lidt revet chokolade



Fremgangsmåde:

Hæld Baileys og espresso i et latteglas, skum derefter mælken med en mælkeskummer og hæld mælken i glasset.



For at gøre den varme drik endnu mere indbydende kan du drysse med lidt revet chokolade på toppen af mælkeskummen.



Kaffe med skildpadde



Lav en kop kaffe og put en chokolade skildpadde i den og rør rundt. Nu begynder chokoladen at smelte, og det giver din kaffe en lækker chokoladesmag.