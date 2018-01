Frugt dyppet i hvid og mørk chokolade

Foto: Dreamstime

I stedet for at servere chips og slik til dine gæster, så server hellere lidt frisk frugt dyppet i hvid eller mørk chokolade.



Ingredienser

100 gram jordbær

1 banan

1 appelsin

¼ ananas

1 æble

100 gram hvid chokolade

100 gram mørk chokolade



Fremgangsmåde

Vask jordbærrene og skræl banan, æble, appelsin og ananas. Skær al frugten, undtagen jordbær, i mindre stykker.



Du skal nu bruge to gryder, en til den hvide chokolade og en til den mørke. Bræk chokoladen i mindre stykker og kom den i hver sin skål. Sæt skålene i to gryder med vand, og lad chokoladen smelte ved svag varme. Når chokoladen er smeltet, dyppes frugten i en af skålene. Sæt herefter frugten på bagepapir, indtil chokoladen er størknet.



Tip: Du kan selvfølgelig også bruge andre frugter end dem, der er nævnt her, vælg blot nogle du kan lide. Server gerne de lækre frugter på et flot glasfad, brug for eksempel et lagkagefad.