Undgå mærker fra deodoranten

Foto: Dreamstime

Er du træt af, at din deodorant efterlader spor på dit tøj? I så fald følger der her et tip til, hvordan du undgår pletterne.



1. Lad deodoranten trække ind i huden, inden du tager tøj på. Ellers sker der det, at dit tøj suger resten af deoen til sig. Og det giver de hvide mærker.



2. Bruger du deodoranter, der skal rystes før brug, er det vigtigt, at du sørger for at gøre det. Når du ryster dåsen, sørger pudderet nemlig for at fordele sig jævnt i dåsen. Hvis du ikke ryster dåsen inden brug, kan der ske det, at der kommer en koncentreret mængde deo på dit tøj eller hud.



Hvis du følger ovenstående råd, skulle du gerne slippe for hvide mærker på tøjet. For vi kan vist alle blive enige om at mærker efter deodorant bare ikke ser tjekket ud!



Kilde: Nivea.dk