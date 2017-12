Dublin

Dublin er hovedstaden i Irland og er en storby, hvor kultur er i centrum. I byen afholdes der nemlig et væld af festivaler med musik, litteratur, teater og underholdning.



Seværdigheder

Dublin byder på et væld af seværdigheder, og der er noget for enhver smag, hvad enten du er til historiske museer og bygninger til whiskydestillerier og bryggerier.



Besøg for eksempel:

• Dublin Castle

• Trinity College

• Writer´s Museum

• Old Jameson Distillery

• Guinness Museum

• National Gallery



Et af højdepunkterne i Dublin er et besøg på en af de talrige stemningsfyldte pubber. Sug for eksempel den glade stemning til dig i pub-kvarteret, Temple Bar, hvor du på hvert et gadehjørne ser en pub. Nyd en velskænket Guinness og oplev den gæstfrie befolkning på en af de mange pubber, mens du får tudet ørerne fulde af irsk folkemusik. Området byder desuden på et væld af restauranter og cafeer, så du kan få stillet sulten, mens du nyder en kold øl. Området er et besøg værd, og den fantastiske energi, som steder afgiver, smitter af på dit humør.



Dublin byder desuden på udflugter i den skønne, grønne natur, som omgiver byen. Derudover kan du tage på shoppingtur i mange af byens moderigtige butikker.



Da man ikke rejser til Dublin for at få sol og sommer, kan storbyen besøges året rundt.



Glæd dig til en ferie i den gæstfrie storby!



Skrevet af IN Artikel muligheder Udskriv E-mail Gem Tilføj til Facebook Rejsefeber.dk MyTravel Tango Andre artikler under Storbyferie Prag

Prag er en storby i rivende fremdrift. Byen bliver mere og mere moderne som dagene går... Læs mere Helsinki

Besøg byen der er grøn og frisk om sommeren, og smuk, sneklædt om vinteren... Læs mere ZoomRooms MyTravel Tango Rejsefeber.dk