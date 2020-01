Foto: Dreamstime

Laks smager skønt og indeholder gode næringsstoffer, som holder os sunde og raske. Her er en opskrift på en lækker laksetærte, som helt sikkert vil være populær på middagsbordet.



Ingredienser:

(4 personer)



4 plader butterdej

200 g røget laks

150 g broccoli

2 æg

2 æggeblommer

2 dl piskefløde

1 spsk. mild sennep

Frisk basilikum



Tip: Piskefløden kan erstattes med creme fraiche 38% efter smag.



Butterdejen rulles ud i et tyndt lag og fordeles i et stort tærtefad. Bunden forbages ved 225 grader i omkring 7 minutter.

Æg og æggeblommer piskes sammen med sennep og fløde. Laksen hakkes groft og fordeles på den forbagte tærtebunde sammen med broccolistykkerne. Herefter hældes æggemassen over og der pyntes med frisk basilikum.

Tærten bages ved 200 grader omkring 13 minutter. Tjek at æggemassen er stivnet helt, før den tages ud af ovnen.



Laksetærten serveres med en lækker salat, hjemmebagt brød og en god hvidvin.