Sæt fokus på din søvn

Vi kender alle farerne ved rygning, alkohol i store mængder og usund kost, men de færreste tænker over hvor stor en betydning vores søvn, eller mangel på samme, har for vores helbred.



Mange mennesker sover for lidt, enten fordi de simpelthen kommer for sent i seng, fordi fjernsynet eller computeren er svær at forlade i de sene aftentimer, eller fordi påvirkninger som arbejde, stress, spekulationer og småbørn hindrer dem i at finde ro og falde i søvn.



De fleste kender til følelsen af at vågne om morgenen og have lyst til at slå vækkeuret ihjel. Trætheden er overvældende, og tanken om at man skal op og ud af døren, kan være fuldstændig uoverskuelig. Årsagen til denne følelse kan i langt de fleste tilfælde ledes tilbage til aftenen før, hvor man enten ikke gad at gå i seng i ordentlig tid, da man lige skulle se de sidste sportsnyheder eller tjekke hvad der var sket på FaceBook i dagens løb, eller forbi man lige skulle nå at rydde op efter børnene, tage opvasken og smøre madpakker til hele familien inden man velfortjent kunne sætte sig ned og slappe lidt af.



På kort sigt kan søvnbesvær og manglende søvn medføre et lavere immunforsvar, humørsvingninger, forringet arbejdsindsats og forøget vægt, hvilket i sig selv er frustrerende, hvis man i forvejen har forhindringer i hverdagen, der skal overkommes. På lang sigt kan manglende søvn dog forårsage langt mere alvorlige og sundhedsmæssige problemer som sukkersyge, hjerteproblemer og depression.



En stabil søvn er altafgørende, hvis vi vil bibeholde vores fysiske og psykiske balance. Søvn er lige så vigtigt som at dyrke motion og spise sundt. Kroppen har brug for at slappe af og restituere, ellers kan den ikke fungere. Så hvis du vil have mere overskud i hverdagen, bliver du nødt til at opprioritere din søvn. Du kan ikke klare hele verden uden at trykke på stop-knappen en gang imellem. Det kræver måske en omlægning af din livsstil, men i sidste ende vil du og dine omgivelser få det meget bedre!



Der er naturligvis forskel på den enkeltes søvnbehov. Nogle kan nøjes med 6 timer, mens andre helst vil sove 10 timer hver nat. Generelt er 8 timers søvn det optimale, hvis vi skal opretholde vores gode helbred.