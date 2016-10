Et godt grin er guld værd

Findes der noget bedre end et godt grin? Et af dem, der får os til at slå os selv på låret, får tårerne til at løbe ned ad kinderne og gør kæberne helt ømme.



Et godt grin kan kurere alverdens dårligdomme. For i det øjeblik man griner, glemmer man alle hverdagens små og store issues for et kort, lyksaligt øjeblik.



Selv om et godt grin kan gøre vores dag - og vores liv generelt - meget bedre, så er der mange, der glemmer at grine i hverdagen. Og jo ældre man bliver, jo dårligere bliver man til at grine.

Børn er rigtig gode til at grine og have det sjovt i hverdagen, men det lader til at den evne aftager med alderen. Når leg erstattes med lektielæsning, og senere i livet med arbejde og praktiske gøremål, glemmer vi at have det sjovt.



Det er synd og skam, at vi bliver mere alvorlige med alderen. Forskning viser nemlig at et godt grin gør dig mere kreativ og produktiv på jobbet, giver dig færre sygedage, styrker dit immunforsvar og gør dig smukkere at se på. Det er blot nogle af de mange gode grunde til at grine mere.



Synes du ikke, at du griner nok i hverdagen, så er det på tide at opsøge et godt grin. Tænk over hvad der får dig til at grine? Er det en sjov film, en tur i Tivolis vildeste rutschebane, en god aften i selskab med dine bedste venner over god rødvin, musik og det nyeste familiespil, eller er det leg med ungerne i det fri. Hvad enten det er det ene eller det andet, så er det med at få det arrangeret, så du kan komme til at grine igen!



Tip til et godt grin:



- Tilbring tid sammen med folk der har let til latter. Et godt grin smitter.



- Tag dig tid til et godt grin. Er der ting der ikke helt går som planlagt, så prøv at se det humoristiske i sagen i stedet for at fokusere på det negative.



- Smil mere. Et smil kan ofte føre til et grin, og kan få dine medmennesker til at føle sig gladere.



- Tilbring mere tid sammen med de mennesker, der gør dig glade, hvad enten det er venner, familie, bekendte fra sportsklubben eller dine kollegaer.