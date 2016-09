Uden personligt ansvar skrevet af Lena Andersson

Ester Nilsson elsker Oluf Sten. Men Oluf er gift med Ebba. På trods af det faktum indleder Ester og Oluf et forhold, som viser sig at blive et giftigt spil uden kendte spilleregler. Svenske Lena Anderssons skarptslebne roman "Uden personligt ansvar" er en næsten videnskabelig dissekering af relationen mellem en gift mand og en kvinde, der elsker for meget, satser alt og mister det hele.



Ester Nilsson er forfatter og essayist og et intellektuelt menneske, der gerne vil forstå verden. I særdeleshed vil hun gerne begribe sit uklare forhold til skuespilleren Oluf Sten, som hun ønsker at dele hele sit liv med. Hvad Oluf vil, er for hende uvist. Uvisheden overlader hende til nidkære tolkninger af forholdets små forskydninger, træk og modtræk. I årevis lever hun i utålmodig venten og tiltagende desperation, mens hendes forhåbninger om en total forening gang på gang tændes og slukkes.



Bogen følger parrets forhold gennem 3 1/2 år, hvor der med tiden tegner sig et forudsigeligt mønster, der afslører, at spillet om kærligheden er et spil om magt. Den, der vil mindst, har mest magt, og her taber den krævende elskerinde til den vege Oluf, for hvem livet bare sker for.



Det er intelligent, grumt og tragikomisk udført. Lena Andersson skriver med en psykologisk præcision, så læseren næsten rødmer.



Lena Andersson vandt den fornemme svenske Augustpris for sin roman "En roman om kærlighed", der også havde Ester Nilsson og hendes kærlighedskvaler i hovedrollen. Bogen solgte over 200.000 eksemplarer i Sverige.



Om Lena Andersson

Lena Andersson er født i 1972 i Stockholm. Da hun var yngre gik hun på ski-gymnasium og var konkurrenceudøver i langrend og cykelsport. Som 18-årig begyndte hun at læse skønlitteratur og kom senere på universitetet. "Jeg begyndte at læse og senere skrive af samme grund: en følelse af, at verden er uforståelig, og at ingen forklarer hvorfor. Da jeg begyndte at læse indså jeg, at der var flere mennesker, som har det sådan”, sagde hun i Dagens Nyheter i 2014. Hun romandebuterede i 1999, har indtil nu skrevet seks romaner samt skriver for Dagens Nyheter og Svenska Dagbladet.

I 2013 vandt hun Augustprisen for "En roman om kærlighed" (L&R 2015) og samme år blev hun hædret som skribent med Svenska Dagbladets litteraturpris og Publicistklubbens Guldpenna.



Titel: Uden personligt ansvar

Forfatter: Lena Andersson

Lindhardt og Ringhof