Simremad af Claus Meyer

"Jeg tror, det er, fordi denne særlige måde at lave mad på knytter sig til en særlig måde at være sammen på. Det er de dage, hvor man går til og fra køkkenet, mens duftene intensiveres. Hvor man laver alt muligt andet, mens tiden langsomt, men sikkert tikker frem mod et fælles aftensmåltid. Den magiske ingrediens, der får den slags dage til at skille sig ud fra alle de andre, er selvfølgelig tid. God tid. Den samme ingrediens, der gør hele forskellen i støbejernsgryden eller stegesoen. Denne bog handler om den slags måltider. Langsom mad."



Sådan skriver Claus Meyer i forordet til sin nye, store, smukke og lækre kogebog "Simremad."



Simremad er robust, mør, saftig og intens mad, tilberedt langsomt, mens du laver alt mulig andet. Med sædvanlig indlevelse og pædagogisksans introducerer Claus Meyer de opskrifter, teknikker og remedier, der er nøglen til succes i simregryden. Meyers Simremad er en grundbog, der lærer dig alt om, hvordan du får det bedste ud af en simreret.



På sædvanlig pædagogisk vis holder Meyer sine læsere i hånden, når han introducerer de helt basale håndteringsredskaber, tips og teknikker, der er nødvendige at kende, når man kaster sig over disciplinen simremad.



Princippet er helt enkelt: Du skal bruge en eller anden form for beholder, nogle gode råvarer, noget væske og en varmekilde. Allerede her er du egentlig ret lang, men med hjælp fra denne bog, har du mulighed for at forstå de kemiske processer bag det, der sker nede i gryden. Med den viden bliver du hurtigt i stand til at behandle dine råvarer på en måde, der vil give dig et meget mere smagfuldt resultat.



Bogens mange indbydende opskrifter er inspireret af alverdens køkkener.



