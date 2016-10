ViewOnHome - smart trådløs overvågningsløsning

ViewOnHome Shield 200 er en enkel og intuitiv trådløs overvågningsløsning

ViewOnHome Shield 200 er en enkel og intuitiv trådløs overvågningsløsning, baseret på selv- og nabohjælp. Hvis uheldet er ude, og en alarm aktiveres, får du selv, din nabo og alle andre, som er tilmeldt din overvågningsløsning, omgående besked via SMS.



ViewOnHome konceptet

ViewOnHome systemet kan installeres på få minutter, og kræver ikke en professionel installatør. Systemet er baseret på en APP (iOS og Android), og fungerer med smartphone eller tablet, uanset hvor du befinder dig. Systemet styres via telefonopkald eller sms, eller direkte via APP´en. Alle systemets enheder er trådløse og sender på en sikker måde via radiofrekvenser. Lithium-ion-backup-batterier er inkluderet, så i tilfælde af strømsvigt fungerer overvågningssystemet stadig. Systemet kræver ikke abonnement hos et vagtselskab.



Sådan betjenes ViewOnHome systemet

Når det gælder sikkerheds- og overvågningssystemer, er det vigtigt, at alle brugere føler sig trygge ved betjeningen af systemet. ViewOnHome systemet kan betjenes på flere forskellige måder, og der er således taget hensyn til alle typer brugere af systemet, uanset om det gælder børn, voksne eller ældre mennesker:



• ViewOnHome APP´en giver fuld kontrol over systemet. Selv når en person er væk fra hjemmet, kan vedkommende til- og frakoble systemet, overvåge kameraerne og spore f.eks. hvornår børnene kommer hjem.



• Det trådløse tastatur er den velkendte måde at til- og frakoble systemet ved blot at indtaste en pinkode



• Systemet kan desuden frakobles ved hjælp af en RFID-nøgle. Dette er især velegnet til børn og ældre mennesker, og hver nøgle kan navngives individuelt



• Også med en fjernbetjning kan systemet til- og frakobles, på tilsvarende måde som en bil låses og låses op. Fjernbetjeningen har endvidere panik/alarm funktion, og kan benyttes til advarsel f.eks. i tilfælde af pludselig sygdom, tilskadekomst eller ubudne gæster



• Samme panik/alarm funktion findes desuden i den praktiske trådløse SOS-knap, der kan bæres i en lanyard



Praktisk og komplet skalérbar løsning

ViewOnHome Shield 200 fås som tre forskellige Grab´n Go Kits, skræddersyet efter forskellige overvågnings- og sikkerhedsbehov. Derudover kan der tilsluttes op til 90 forskellige trådløse enheder, der kan tilkøbes som ekstraudstyr, bl.a. detektorer, kontakter, nøgleringe, sirener, fjernbetjeninger, RFID-nøgler og SOS-knapper m.v.