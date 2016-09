Annemarie Börlind Serum

Det er ikke kun solens UV-stråler, der virker ældende på huden. Bor du i en storby kan forureningspartikler også gøre stor skade.



Den nyeste trend indenfor hudpleje er anti-pollution produkter. Flere og flere hudplejebrands tilbyder nu produkter med aktive ingredienser, der virker forureningsneutraliserende.



Annemarie Börlinds anti-pollution Serum

Disse tre økologiske produkter er baseret på en kostbar, botanisk kaviar – en grøn makroalge fra Asien.



Sammen med bioteknologiske polysaccharider dannes et naturligt skjold for at beskytte huden mod miljømæssige påvirkninger og fri radikaler samt forbedre hudens spændstighed og fasthed.



Ingredienserne, der ligger indkapslet i en flydende gel, smelter sammen til et yderst effektivt serum.



De tre sera er udviklet til tre forskellige hudtyper; sensitiv hud, dehydreret hud samt hud med behov for regenerering.



Beauty Pearls Anti-Pollution & Regeneration Serum, vejledende kr. 499,-



Beauty Pearls Anti-Pollution & Sensitive Serum, vejledende kr. 499,-



Beauty Pearls Anti-Pollution & Moisture Serum, vejledende kr. 499,-