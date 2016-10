Smukke nyheder fra Femilet

En ny sæson står for døren, så dyk ned i efterårets smukke lingeri fra Femilet, som byder på feminine silhuetter, bløde blonder og masser af komfort.



Følelsen af at hoppe i et sæt matchende lingeri er vidunderlig. Der er noget ganske særligt over at føle sig velklædt og godt tilpas helt inderst inde – og med et fokus på ekstra blødhed tager Femilet nu denne følelse skridtet videre. I flere af de nye efterår/vinter-styles har Femilet udviklet ekstra bløde detaljer. Det betyder, at både stropper, lukninger og sidestykker er skabt i et ultrablødt materiale, som kærligt omfavner dig og giver dig en fantastisk følelse af blødhed, tryghed og komfort helt inderst inde.



Soft Feel – optimal blødhed og komfort

Kombinationen af de ekstra bløde detaljer kalder Femilet for Soft Feel – og det er lige præcis den følelse, de giver dig. Lingeriserierne med Soft Feel er Celine, Kristen, Carla og Angel, som er skabt i en behagelig og lækker kvalitet. Serierne er resultatet af innovativ produktudvikling, hvor målet er en ekstra komfortabel følelse kombineret med maksimal blødhed.



Hverdagens helte

De nye lingeriserier med Soft Feel giver dig en følelse af tryghed, hvor du kan leve og bevæge dig frit uden at være generet af ukomfortable detaljer. Vingerne er skabt ud fra en innovativ konstruktion, som giver en glat og behagelig følelse mod huden, og som sikrer dig et godt fit og høj komfort. Samtidig giver de ekstra bløde stropper og den komfortable lukning en behagelig fornemmelse hele dagen.



Med over 90 års erfaring inden for lingeri og undertøj, er det perfekte fit i højsædet hos Femilet – og det feminine og funktionelle går altid hånd i hånd. Funktionalitet, komfort og behagelig pasform er fundamentet for alle Femilets serier, og med et bredt udvalg af både over- og underdele kan du altid finde en model, der passer dig og dine former. Femilet henvender sig til den moderne, stærke og uafhængige kvinde, og ønsker at følge hende gennem livet og skabe lingeri, som giver hende velvære indefra. Det seneste resultat af mange års produktudvikling er Soft Feel – kombinationen af ekstra bløde stropper, lukning og sidestykker; den optimale komfort og blødhed.



Det brede udvalg af BH’er med skåle fra A-H og trusser i smukke efterårsfarver kan styles og mikses på kryds og tværs for et personligt look.