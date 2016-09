Jurlique Activating Water Essence

Jurliques nye højkoncentrerede Activating Water Essence er et afgørende trin i et hvert hudpleje ritual og til alle hudtyper. Den giver din hud fugt, hvilket øger din optagelse og effektiviteten af din serum og fugtighedscreme, og efterlader dig med en hud, der ser sund og velplejet ud.



Det virkelig nyskabende i dette produkt er, at det har indfanget den vitale og levende energi fra planter, der kontinuerligt fugter, blødgør og revitalisere din hud.



Den vigtigste og aktive ingrediens, er biodynamiske ekstrakt fra lægestokrosens rod, der giver huden fugt i dybden samtidig med, at den forbedre dens evne til at holde på fugten, så den ikke forlader huden. Og det virker. 88% af de kvinder der brugte Jurlique Activating Water Essence dagligt i 14 dage sagde at deres hud føltes konstant hydreret.



Styrken fra lægestokrosens rod

Lægestokrosens rod har en høj procentdel af en tyk, sirups-lignende plantesaft, som har intensive fugtgivende, blødgørende og balancerende egenskaber.



Jurliques nye Activating Water Essence indfanger renheden og styrken fra biodynamisk dyrket lægestokrosens rod, der kontinuerligt fugter, blødgører og revitaliserer din hud.



Et vigtigt trin i dit hudplejeritual

Activating Water Essence er det fugtgivende trin i et hvert hudpleje ritual. Når den anvendes efter vores Toning Mists og før serum, aktiverer den huden på tre måder:

1. Fugter

2. Forbedrer dens tilstand

3. Revitaliserer



Den forbedrer og aktiverer hudens optagelsesevne for at få mest mulig ud af de efterfølgende plejeprodukter.



Jurlique Activating Water Essence, 150 ml. kr. 395,-