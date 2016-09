Eco by Sonya hudpleje

Økologiske self-tan produkter fra Eco by Sonya

Vil du gerne beholde din fine opbyggede sommerkulør langt ind i de kolde måneder? Herunder er tre produkter fra det økologiske self-tan brand Eco by Sonya, der kan hjælpe med at bevare den flotte solbrune farve. Produkterne indeholder kun rene og naturlige ingredienser – bla. Aloe vera, avocadoolie, kakao og sukker.



Invisible Tan

Eco By Sonya’s Invisible Tan er perfekt til dig, der ønsker en selvbruner, som både giver en naturlig gylden farve og fugtiggør huden. Den gyldenbrune farve indtræder efter kun en enkelt påføring, og smitter hverken af på tøj eller lagener. Ligesom alle andre produkter af Eco By Sonya, består Invisible Tan kun af økologiske og naturlige ingredienser, og indeholder hverken kunstige eller syntetiske farvestoffer.



Eco by Sonya, Invisible Tan, 150ml, vejl. pris 385 kr.



Winter Skin

Er du også træt af bleg og mat vinterhud? Så er den gradvist selvbrunende fugtighedscreme, Winter Skin, lige noget for dig. Cremen er lavet til lys til mellemmørk hud, og påføres dagligt på krop og ansigt, for en naturlig varm og gylden farve, uden brug af parabener. Ved hjælp af økologiske ingredienser, fugtiggør cremen huden på skånsom vis, og efterlader den gylden og silkeblød, som var det sommer.



Eco by Sonya, Winter Skin Gradual Tanning Moisturiser, 300ml, vejl. pris 355 kr.



Face Tan Water

Et af Eco By Sonyas nyeste produkter i rækken, er den helt unikke Face Tan Water. Den indeholder intet vand, men derimod aloe vera der virker fugtgivende, hvorfor det ikke er nødvendigt at påføre creme efter Face Tan Water. Face Tan Water er meget drøj i brug og er utrolig nem at bruge samtidig med, at det giver en smuk glød ikke har den velkendte selvbruner-lugt. Produktet er særdeles velegnet til acnehud og arret hud, da den, grundet sin konsistens, let kan påføres selv den mest ujævne hud.



Eco by Sonya, Face Tan Water, 100ml, vejl. pris 295 kr.