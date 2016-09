Jurlique Aromaterapi Mister

Jurlique blev grundlagt på en overbevisning om den helbredende kraft fra naturen. Derfor er aromaterapien en vigtig del af deres holistiske tilgang til hudpleje.



Jurliques nye aromaterapi Mister er udviklet på baggrund af mange års erfaringer med at fremme velvære. De er ideelle til brug i ansigtet, på kroppen og derhjemme. Hver aromaterapi mist indeholder en nøje udvalgt blanding af rene æteriske olier, der øjeblikkeligt er med til at ændre ens humør - hvor som helst og når som helst.



Aromaterapi Mister



Revitalising Blend: Opløfter dine sanser med appelsin, bergamot, citron og lavendel

Calming Blend: Afslapper og beroliger dine sanser med lavendel og grapefrugt.

Balancing Blend: Afbalancér dig selv med rosentræ, lavendel, muskatsalvie, patchouli og basilikum



Der er flere måder at nyde din aromaterapi mist på:

- Luk dine øjne og mund og spray din mist henover ansigtet og inhalér dybt.

- Spray Calming Blend Aromaterapi Mist henover dit sengelinned før du kravler under dynen. - Mist omkring dig for at give en skøn duft i rummet.



Rene Æteriske Olier & Æteriske Olieblandinger



Ylang Ylang: Afslapper & afbalancerer.

Rosemary: Fremmer afklarethed & koncentration.

Bergamot: Beroliger & afbalancerer.

Australian Sandalwood: Lindrer & afbalancerer.

Chamomile: Beroliger & lindrer.

Revitalising Blend: Indeholder appelsin, citron, bergamot og lavendel af rene æteriske olier. Opløfter & opfrisker.

Calming Blendl: Indeholder grapefrugt og lavendel af rene æterisk olier. Afslapper og lindre.



Jurliques æteriske olier er ideelle til:

- Fordampning i en oliebrænder

- At blande med en bærerolie såsom Jurliques Jojoba Oil for at lave sin egen aromaterapi massageolie.

- Blande 10 dråber med ¼ kop Epsom salt til dit karbad eller fodbad kan få en beroligende aromaterapi oplevelse.