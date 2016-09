Form og fremhæv øjnene med sculpting

L’Oréal Paris Brow Artist Sculpt og L’Oréal Paris False Lash Sculpt mascara.

Sculpting, contouring og strobing er alle termer, som makeup-fans har stiftet bekendtskab med, og måske endda er blevet fortrolige med. Det er dog som oftest kindbenene der fremhæves, kæbelinjen som markeres og næsteryggen der highlightes. Nu skal vi også forme vores øjne, men ved brug af velkendte makeup-redskaber: brynprodukt, eyeliner og mascara. L’Oréal Paris introducerer deres sculpt linje.



Indram ansigtet med de perfekte bryn

Øjenbrynene har en stor andel af det endelige resultat og udtryk, da de indrammer hele ansigtet og sætter øjnene i fokus. Med Brow Artist Sculpt kan du med den kegleformede spids forme brynene og give dem farve, mens du med børsten fikserer og redder brynene.



Form og fremhæv øjnene med eyelineren

Når brynene er formet, skal øjnene i fokus, og heldigvis er det tilladt at lege. Tiderne hvor en eyeliner kun har den elegante og klassiske vinge eller følger vippekanten til perfektion er slut. Kreativiteten udfolder sig nu også i liner-looket. En halv liner på øjenlåget og en halv liner i den modsatte side under øjet, skaber en optisk illusion af en fuld eyeliner, men med et interessant og uforudsigeligt twist. Super Liner Black’n’Sculpt kan med sin kugleformede spids forme, fremhæve og inspirere til kreativitet, samtidig med at stregen både kan være helt fin og tynd eller tykkere og mere markant.



Voluminøse vipper og sløjfen på eye sculpting

Ethvert look bør slutte af med mascara, og det er heller ingen undtagelse, når det gælder eye sculpting. Den første sculpting mascara fra L’Oréal Paris, False Lash Sculpt, giver dig tre effekter takket være den special-designede kambørste. 1. Placér børsten ved rødderne på den øverste vippekant og tryk let for at skabe en vippekant, der ser fyldigere ud. 2. Læg mascaraen på med zigzag-bevægelser for at opbygge volumen. 3. Træk til sidst børsten fra rod til spids og fra inderste til yderste øjenkrog for at skabe en vifteeffekt.



De tre sculpting produkter er i butikkerne nu og vejledende priser er:

L’Oréal Paris Brow Artist Sculpt 99,95 DKK

L’Oréal Paris Super Liner Black’n’Sculpt 89,95 DKK

L’Oréal Paris False Lash Sculpt mascara 149,95 DKK