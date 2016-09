Essie Retro Revival

Retro forbinder vi ofte med kassebukser og hornbriller, plateausko og psykedeliske prints. Men i essie sammenhæng er retro noget helt andet: Retro Revival kollektionen er relanceringen af nogle af de mest savnede, udgåede lakker fra essies sortiment. Det er ikke tilfældigt, at kollektionen, der vækker begæret i enhver 'nailista', kommer netop nu.



I 2016 er det 35 år siden, at den første essie kollektion på 12 nuancer blev lanceret i Las Vegas, og de fem retro revival farver er en visuel hyldest til en ægte showgirls uniform af fjer, pailletter og strålende farver.



birthday suit er en sart og delikat nude, der var en del af den første kollektion fra 1981. I 1985 kom starry starry night til verden, og er sidenhen blev en 'urban legend'. Den blåsorte lak med glimmer, har strålet i bl.a. New York Times, da den blev solgt for 750 USD på ebay.



Kollektionen bliver komplementeret af to metalliske farver fra 2005. sequin sash fremstår cool og relevant med den glitrende bronzefarve, der sender et futuristisk nik til efterårets sennepsfarvede fokus. cabana boy er en smuk hvid nuance med toner af sølv og perlemor, der spiller smukt op imod solkysset såvel som vinterhvid hud. bikini with a martini fra 2006 er en farvestrålende pink, der leder tankerne hen på Bubble Gum, Malibu Barbie og Britney Spears' storhedstid.



Essie Retro Revival koster som altid 99,95 DKK.