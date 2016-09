Ler masker fra Sæbeværkstedet

Ler er kendt for dets naturlige plejende og helende egenskaber. Oplev Sæbeværkstedets Ler ansigtsmasker, der alle har dokumenterede gavnlige effekter. Leret genopretter kroppens naturlige balance, optager giftstoffer og tilfører samtidig huden nødvendige mineraler.



Rosa Ler

Rosa Ler er en mild lertypre, der anbefales til sart, eventuelt tør hud. Brug Rosa ler som ansigtsmaske og mærk den blødgørende, styrkende og beroligende effekt. Kan også anvendes i karbad.



Sæbeværkstedet, Rosa Ler, 50 g, vejl. pris 75 kr.



Grønt Ler

Det grønne Ler har en enestående evne til at optage urenheder og afgive mineraler. Den grønne farve skyldes et rigt indhold af jernoxid og magnesium. Leret kan også anvendes i karbad, hvor det har en rensende og blødgørende effekt på huden.



Sæbeværkstedet, Grønt Ler, 50 g, vejl. pris 75 kr.



Hvidt Ler

Det hvide Ler har et lavere indhold af mineraler, og har en lav ph-værdi (5), hvorfor den er særdeles velegnet til sart hud. Masken har en forskønnende og regenererende virkning.



Sæbeværkstedet, Hvidt Ler, 50 g, vejl. pris 75 kr.



Gult Ler

En ansigtsmaske særligt egnet til fedtet hud. Det gule ler indeholder en stor del jern og er rig på potaske, Kan også anvendes som hårkur for at give håret vitalitet og styrke. Blandes på samme måde som ansigtsmasken, og masseres ned i hovedbunden. Lad den sidde i 10 min. og skyl med vand.



Sæbeværkstedet, Gult Ler, 50 g, vejl. pris 75 kr.



Sådan gør du

2-3 spsk. ler blandes med 2 spsk. vand. Påfør masken og lad den sidde i ca. 15 min. Vask så af med lunkent vand.