La Biosthetique hårpleje

Nyt innovativt hårplejesæt fra La Biosthetique der giver smukt, sundt hår på trods af kemiske behandlinger

Power-pleje til dit hår

Med de værdifulde virksomme stoffer muliggør det innovative koncept Protection Cheveux Complexe 3 intensive og mere holdbare plejeresultater på trods af blonderinger, farvninger og permanentning, samtidig med at hårets struktur genopbygges. Problemfrit smukt, sundt hår og en luksuriøs følelse af velvære.



Inspiration fra naturen

Regenerering indefra: Complexe 3 Spray med molekylært hårbeskyttelseskompleks, der trænger dybt ind i håret. Regenererer og styrker hårets indre fiberstruktur usædvanligt effektivt med den naturlige aminosyre cystein, mineralske salte og keratin. Stabilitet og spændstighed øges måleligt.



Regenerering udefra: Complexe 3 Mask Vital

Giver håret tydeligt større modstandskraft. Værdifulde virksomme stoffer fra naturen og naturidentisk ceramid reparerer strukturskader i hårets ydre skællag og beskytter håret perfekt under belastninger. Det får varigt mere elasticitet

og glans.





Lamellære Fosfolipider udfylder porøse og ru steder med deres lamelagtige opbygning, som varigt hæfter sig fast til hårets keratin. De udligner ujævnheder og sørger for, at skællaget lukkes igen. Håret bliver smidigere og kan regenerere sig.



Argan-olie

Argan-olie udligner manglen på naturlige fedtsubstanser. Ekstrakter af Jerikos Rose forsyner intensivt håret med fugtighed og genopretter en sund fugtighedsbalance.



Anvendelse

Spray Complexe 3 Spray i det håndklædetørre hår passé for passé og red det let ind i håret. Skal ikke skylles ud. Fordel 8-10 ml Complexe 3 Mask Vital jævnt i håret umiddelbart efter Complexe 3 Spray, lad det virke i 10 minutter, og skyl derefter begge dele grundigt ud.



