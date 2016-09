Få smukke bryn med Divaderme

Divaderme Brow FxII Terra

Form, fylde og styrkende pleje til brynene. Divaderme udvider sortimentet med et nyt brynprodukt. Brow FxII Terra er designet til nemt at forme og definere bryn samt udfylde brynpartier med sparsom hårvækst, mens plejende, ingredienser styrker brynene.



Brow FxII Terra lanceres i 3 naturlige farvenuancer, der giver et holdbart resultat med en smuk finish. Brow Fxii Terra II er formuleret med mineralrigt, højpigmenteret ler-pudder fra Amalfi-kysten. Den bløde formel udfylder og blender sig nemt på bryn som på hud. Perfekt til alle typer bryn også bryn, der har partier med sparsom hårvækst. Dækker også hvide og grålige brynhår og giver et holdbart resultat der er vandresistent.



Kan både appliceres tør, for et mere diskret resultat, eller våd for mere intense og definerede bryn med præcis eller skarpere optegning. Ved tør applicering fyldes farven på med lette strøg og blendes godt ind for at skabe perfekt formede bryn.



Ved våd applicering dyppes spidsen af applikatoren i en smule vand, og herefter appliceres farven i en glidende og ensartet bevægelse for at opnå en mere defineret optegning af brynene. Anvendes spidsen våd skal den altid være tør før produktet lukkes igen.



Ash - lys, kølig gråbrun nuance.

Cappuccino - kølig brun nuance

Espresso - kølig mørkegrå nuance



Divaderme Brow FxII Terra, vejl. pris 229 kr.