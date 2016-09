La Biosthetiques makeup look "Intense" fra efterår/vinter 2016/17 kollektionen

Den kraftige indramning af øjnene leder blikket mod blikket – med intensive farver og meget udtryksfuldt. Et look til individuelle, nærværende personligheder.



Teint

Iøjnefaldende looks kræver en helt perfekt teint. Derfor anbefales det at foretage en peeling for at udglatte eventuelle skæl og uregelmæssigheder, før der lægges foundation. En god lysning omkring hele øjenpartiet, f.eks. med Cover & Light, før man lægger foundation, sikrer, at man undgår, at produkter overlapper i øjenpartiet. Foundationen må gerne være tykkere, f.eks. kan man lægge Perfect Foundation med en tyk pensel, da det får huden til at virke fin og samtidig fejlfri.



Øjne/øjenbryn

Jo finere kundens type er, desto blidere bør man udforme øjenbrynene med Automatic Pencil for Brows eller Care & Fix Lash Conditioner. I denne sæson gælder det om at have mod på farver. Læg Eyeshadow Pen Smoky Violet på hele den bevægelige del af øjenlåget samt på den nederste øjenlågskant, og lad den tone blidt ud. Ved at lægge Eye Performer True Purple på de nederste og øverste vipper, opnår man et yderst moderigtigt statement. Den lyse farve under øjenbrynet er vigtig for den modebevidste stil. I dette look kan man farve vipperne både oppe og nede med masser af sving, f.eks. med Perfect Volume Black. Da dette look kræver, at der lægges farve på vipperne helt ned til roden, kan man med fordel anbefale kunden at få farvet øjenvipperne. Hvis man ønsker at give looket mere dybde, kan man lægge Eye Performer True Khol mere eller mindre intensivt på den våde kant under øjet.



Kinder/modulering

Med så tydelige farver omkring øjnene skal rougen være tilbageholdende. Derfor får ansigtet blot en modulering. Klare konturer får ethvert ansigt til at virke mere livligt, yngre og mere udtryksfuldt, og det kan legende let udføres med de tre nuancer i den nye Contouring Powder 02. Dette gøres ved at lægge den mørkebrune farvetone på under kindbenene, placere den kraftige apricot-farvetone derover og slutte af med highlighteren oven over kindbenet. Til aftenlooket placeres der blanke highlights med Glamour Kit Gold på kinderne, under øjenbrynene og på næseryggen.



Læber

Læberne harmonerer med de betonede farver omkring øjnene, for de får en glossy, let bæragtig finish med Cream Gloss Frozen Berry. Hvis man ønsker mere farveintensitet og farver med længere holdbarhed, kan man forinden indramme læberne med Automatic Pencil for Lips LL 29 Raspberry og udfylde dem.



Negle/hænder

Neglene er med på moden, når de ligeledes lakeres i mørke nuancer.





