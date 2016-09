La Biosthetiques makeup look "I to Eye" fra efterår/vinter 2016/17 kollektionen

En moderne variant af Smoky Eyes: Øjenskyggens farve sørger for betoning – helt blidt og samtidig uendelig udtryksfuldt.



Teint

Teinten til dette look skal være fin og klar. Grund ansigtet med Beauty Base, og læg derefter Teint Naturel 12 Skin på, så du får en jævn og perfekt teint.



Øjne/øjenbryn

Øjenbrynene skal være diskrete, og de fyldes op og bringes i form med den passende Automatic Pencil for Brows. Brug derefter Care & Fix Lash Conditioner til at fæstne dem. I dette look må det øverste øjenlåg gerne være toneangivende, mens det nederste øjenlåg helst skal være frit for farve og mascara. De spændende farvenuancer i den nye Magic Shadow Trio Mystic Cashmere giver mulighed for en masse farvekombinationer og farveintensiteter. Den friske apricot på første tredjedel af øjenlåget får med det samme øjnene til at stråle. Øjenlåget moduleres med Frosted Pine, og farvens intensitet tilpasses efter kundens ønske og kundens type. Udton Night Blue i den yderste øjenkrog til Frosted Pine. Smart Liner Hazy Green gentager på raffineret vis de gyldne glimt i øjets iris, hvilket forstærker blikket. Den lægges på langs med de øverste vipper, alt efter hvor intenst et look der ønskes, gøres linjen smallere eller bredere og trækkes kortere eller længere ud. Vipperne farves med Perfect Volume Black.



Kinder/modulering

Så udtryksfulde øjne kræver kun et strejf af friskhed på kinderne. Ved hjælp af Contouring Powder 02 kan ansigtskonturerne betones blidt. Her bruges pudder-trioens mørke nuance, der lægges på under kindbenene. Derved får ansigtskonturen mere dybde. Rougenuancen tryller friskhed frem i ansigtet. Som et særligt highlight lægges den lyse farvenuance på oven over rougen for at skabe en subtil strålende effekt.



Læber

Når der er så meget fokus på øjnene, passer blidt glitrende læber perfekt, dem får man for eksempel med Hydro Gloss Tangerine.



For nærmeste forhandler kontakt La Biosthetique. Kontaktoplysninger er angivet nedenfor.