La Biosthetiques makeup look "Tender Kiss" fra efterår/vinter 2016/17 kollektionen

Stærke øjne, sanselige læber – med den nye True Color Lipstick bliver læberne ikke bare pirrende smukke men også virkelig gode at kysse på.



Teint

En fin mat teint giver dette look det perfekte udtryk. Beauty Base gør huden jævn og teinten mat uden at kvæle hudens naturlige strålekraft. Når der lægges Teint Frais 101 Light Beige på derover, smelter den tonede dagscreme sammen med huden og fremtryller et frisk og naturligt udseende uden at give for kraftig dækning. For at teinten kan holde perfekt hele dagen og får det moderigtige fine, matte look, er det vigtigt at udjævne teinten yderligere med Extreme Stay Powder.



Øjne/øjenbryn

Øjenbrynene skal defineres omhyggeligt og udtryksfuldt ved at trække dem op og udfylde dem med Automatic Pencil for Brows. Hvor fyldige øjenbrynene skal være, afhænger af kundens type og øjenmakeuppens intensitet. Den kanelfarvede øjenskyggestift Eyeshadow Pen Brown Cinnamon smyger sig perfekt op ad huden og kan dermed påføres legende let. Looket virker yderst moderne og ungdommeligt, når den nederste øjenlågskant holdes fri og lys. Derfor forstærkes den øverste øjenlågskant ekstra med Pencil for Eyes Caramel Silk. Alt efter hvor dramatisk et look man ønsker, kan linjen trækkes passende langt ud. Brune vipper understreger dette looks blidhed, derfor er det også kun de øverste vipper, der skal farves med Perfect Volume Brown.



Kinder/modulering

Den blide brunrøde farve i Tender Blush Mystic Red eller Contouring Powder 02 passer flot til dette look. I dette look er der fokus på øjnene og læberne, og de er derfor bestemmende for, hvor intensivt kinderne skal betones. Jo mere udtryksfulde øjne og læber der sminkes, desto blidere skal kinderne betones.



Læber

Den matte True Color Lipstick Velvet Rose giver dette look en ungdommelig udstråling med sin let kontrasterende rosa nuance. Som variant med glossy finish kan man også vælge at lægge Cream Gloss Rosy Chocolate på læberne.



