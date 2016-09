Nye farveeffekter i håret fra La Biosthetique

Gouache Sponge Coloring look efterår/vinter fra La Biosthetique

Opkvikkende lyseffekter der giver livlige, interessante og fascinerende farveeffekter i håret.



Gouache – i ny fortolkning til efterår/vinter: Farvningsteknikken Gouache Sponge Coloring skaber spontant fantasifulde farveeffekter i håret – med flere nuancer og glidende overgange mellem farverne. Fra blidt til farvestrålende. Stedvist varierende betoninger og unikke farvegradueringer med mange facetter. Denne innovative behandling åbner op for helt nye veje og kreative muligheder i variationen af "Gouache Looks".



Hvem klæder det?

Gouache Sponge Coloring Look passer til alt fra glat til krøllet, fra fint til kraftigt og fra mellemlangt til langt hår. Man kan især opnå flotte effekter i langt, etageklippet hår. Men eksakt klippede frisurer med en klar linje kan også fremhæves ved at placere farven stedvist med changerende lyseffekter.



International Creative Color Director Andrea Bennett:

"Gouache Sponge Coloring farvningsteknikken byder på masser af farvevariationer. Looket virker fascinerende med de specielle, målrettede betoninger og unikke graduerede farver med mange facetter. Afstemt individuelt netop til dig. Dette farvelook passer til alle, der vil kvikke deres hårfarve op med lys effekter, der changere spontant, og alle, der ønsker et udtryksfuldt look."



Tip: Din La Biosthétique farveekspert vælger en farvekombination, der passer nøjagtigt til din type, og som understreger din naturlige skønhed – aftal tid til at få den nyeste trend.



For nærmeste forhandler kontakt La Biosthetique. Kontaktoplysninger er angivet nedenfor.