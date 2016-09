Eksklusiv oase – 1 time fra København Villa Strandvägen

Sverige har længe været en af de helt store favoritter, når det kommer til spa og wellness. Især Ystad Saltsjöbad har udmærket sig med priser og gode anmeldelser. Nu udvider hotellet perlerækken af stilfulde oplevelser med en nyligt renoveret villa, der oprindeligt blev opført i 1899. Bygningen hedder Villa Strandvägen og byder på syv unikke, eksklusive værelser samt en gourmet restaurant.



Villa Strandvägen ligger for sig selv som en fredfyldt oase fra fordums tid. På verandaen og de små balkoner står store flydere af kurvestole klar til afslapning og hygge, mens der i haven er en opvarmet, privat pool kun til villaens gæster. Stranden og havet er selvfølgelig kun er kort spadseretur væk, og så kan gæsterne naturligvis også benytte sig af Ystad Saltsjöbads mange lækre spa-faciliteter, der findes mindre end 200 meter fra villaen.



Hjemlig luksus for de kræsne

I mange år har Ystad Saltsjöbad været en af de foretrukne destinationer for de fleste skandinavere, hvad angår spa-faciliteter og afslapning. Det hænger sammen med de høje standarder inden for spa-området, men i særdeleshed også indretning og atmosfære. Villa Strandvägen er ingen undtagelse. Villaen er indrettet i moderne, romantisk stil med masser af intimitet og personlighed overalt. Der er kælet for detaljerne og de eksklusive materialer – men uden at gå på kompromis med den hyggelige stemning, som en smuk gammel villa indbyder til. Et perfekt ferieparadis for de kræsne gæster, der ønsker lidt mere på deres rejse. De syv, unikt indrettede værelser gør Villa Strandvägen til en ekstra fredfyldt og enestående luksuriøs ferieoplevelse.



Stjernekok i stueetagen

Villa Strandvägen er det ultimative tilflugtssted for både private selskaber, forretningsmøder og parret, der bare har brug for mere plads og lidt ekstra at føle sig hjemme i. Udover den afsides beliggenhed er stueetagen indrettet som restaurant – men ikke hvilken som helst. Restauranten er også i en gastronomisk særklasse, for den ledes til dagligt af Daniel Müllern – en af Sveriges absolutte stjernekokke. Med plads til omkring 40 mennesker i restauranten er der også dømt hygge her, hvor køkkenet serverer rustikt og klassisk cuisine med et moderne twist – perfekt til den romantiske villastemning.

