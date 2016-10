La Biosthetique Casual Styling

For at skabe et afslappet, men smart og raffineret look med krøller skal du spraye Volumising Lotion på det fugtige hår og derefter tørre håret i alle retninger ved hjælp af en føntørrer og en flad friseringsbørste.



I andet trin rulles håret op på et mellemstort krøllejern. Du opnår det bedste resultat, hvis du arbejder nedefra og op. Spray Curl Protect & Style i hver enkel lok forinden for at beskytte håret og få krøllerne til at holde længere.



Til sidst børstes håret igennem og styles i den ønskede form med antydning af en sideskilning.



En smule Molding Cream hjælper til med at give håret den perfekte finish.



