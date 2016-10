La Biosthetique Romantic Styling

Du kan ganske let ændre looket fra dagtimerne, så det passer til en romantisk styling, når du skal på date. Du har altså en god basis for et bedårende aftenlook.



Håret foldes ind i nakken (du kan eventuelt bruge en donut) og fæstnes med hårnåle eller -klemmer.



Områderne med løstsiddende hår i siderne skal forinden skilles fra, så der opstår et skødesløst, cool look. Spray lidt Powder Spray på håret som finish.



