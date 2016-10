La Biosthetique Glamorous Styling

Ønsker du et glamourøst look, når du går ud om aftenen?



Så skal du bare spraye Volumising Lotion på det fugtige hår, hvorefter håret skal tørres i alle retninger ved hjælp af en føntørrer og en flad friseringsbørste.



I andet trin rulles håret op på et mellemstort krøllejern. Arbejd nedefra og op – det giver det bedste resultat. Fastgør det opsatte hår med clipsen og lad det køle af.



Til sidst skal håret børstes og bringes i en asymmetrisk form, den smalle side fastgøres i nakken med en hårklemme. Brug lidt Glossing Spray som finish.



